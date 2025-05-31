Де Брейне практично гравець Наполі: інсайдер назвав дату медогляду
Колишній півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне стане гравцем Наполі.
Як повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо, угода щодо трансферу бельгійця на правах вільного агента практично вирішена.
За його інформацією, 1 червня відбудеться обмін документами з юристами гравця, після чого йому буде надано дозвіл на проходження медичного обстеження.
Медогляд може відбутися вже 2 червня або після матчів збірної Бельгії 6 та 9 червня.
Раніше повідомлялося, що 33-річному гравцю запропонують контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.
Де Брейне перейшов у Манчестер Сіті із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.
З Манчестер Сіті Де Брейне 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. У 2020 і 2022 роках визнавався найкращим гравцем сезону в АПЛ.