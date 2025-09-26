Верес – Полісся: де дивитися матч 7-го туру УПЛ

Верес зіграє з житомирським Поліссям у матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок запланований на понеділок, 29 вересня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після шести турів обидві команди знаходяться в середині турнірної таблиці. "Вовки" набрали 9 залікових очок та посідають 7 сходинку.

Верес після шести матчів набрав 7 балів та розташувався на 9 позиції, маючи рівність очок з Зорейю, Карпатами та Кудрівкою.