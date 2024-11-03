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Зоря – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 3 листопада, 15:33
Зоря – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Луганська Зоря прийматиме ЛНЗ Черкаси в межах 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 4 листопада, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зоря розташувалася на сьомій сходинці чемпіонату України після 11 зіграних матчів, в активі луганців 15 набраних очок. ЛНЗ має аналогічну ситуацію в турнірній таблиці, провівши 11 поєдинків та здобувши 15 балів.

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