Зоря – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч УПЛ

Луганська Зоря прийматиме ЛНЗ Черкаси в межах 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 4 листопада, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зоря розташувалася на сьомій сходинці чемпіонату України після 11 зіграних матчів, в активі луганців 15 набраних очок. ЛНЗ має аналогічну ситуацію в турнірній таблиці, провівши 11 поєдинків та здобувши 15 балів.