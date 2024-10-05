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Верес – Зоря: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Денис Шаховець — 5 жовтня, 09:09
Верес – Зоря: де дивитися матч 9-го туру УПЛ
ФК Зоря

Рівненський Верес прийматиме луганську Зорю у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

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Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Зазначимо, що Зоря посідає 7 місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 12 очок. Верес у попередніх восьми турах набрав 6 залікових балів і йде 14-м.

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