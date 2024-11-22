Шахтар – Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Донецький Шахтар зіграє з Інгульцем з Петрового в межах поєдинку 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 23 листопада, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку "гірники" знаходяться на третій позиції в чемпіонаті України, заробивши 26 очок у 12 матчах. Інгулець розташувався на останній позиції в турнірній таблиці, команда з Петрового заробила 6 залікових балів у 13 іграх.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Маріно Пішича з коефіцієнтом 1,12. На нічию дають 9,40, а успіх одеситів оцінюється у 22,00.

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