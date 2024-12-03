Рух – Полісся: де дивитися перенесений матч 1 туру УПЛ

Львівський Рух прийматиме житомирське Полісся в перенесеному матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 4 грудня, на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

На думку ліцензійного букмекера Favbet, невеликим фаворитом протистояння є Полісся з коефіцієнтом 2,76. На нічию дають 3,05, а успіх львів'ян оцінюється у 2,88.

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