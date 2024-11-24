Полісся – Зоря: де дивитися матч УПЛ

Полісся прийматиме луганську Зорю у межах завершильного матчу 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 25 листопада, на центральному міському стадіоні "Полісся" в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні гри Полісся розташувалося на четвертій сходинці турнірної таблиці, набравши 22 залікових пункти в 12 матчах.

Зоря знаходиться на 11 сходинці чемпіонату України після 13 турів. Луганці заробили 15 очок у турнірній таблиці.