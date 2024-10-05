Полісся – Ворскла: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Житомирське Полісся прийматиме полтавську Ворсклу в матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на Центральному стадіоні у місті Житомир. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Читайте також : Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Полісся за попередні сім матчів набрала 17 очок і посідає третє місце у чемпіонаті. Ворскла здобула 9 балів у восьми поєдинках і розташувався на 11-му рядку турнірної таблиці.