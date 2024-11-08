Олександрія – Карпати Львів: де дивитися матч УПЛ

Олександрія зіграє з львівськими Карпатами в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 9 листопада, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Олександрія після 11 зіграних матчів розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці, маючи рівну кількість балів з київським Динамо – по 29.

Львівські Карпати зіграли 12 поєдинків у чемпіонаті України цього сезону, заробили 18 залікових балів і знаходяться на п'ятій позиції.