ЛНЗ – Верес: де дивитися матч УПЛ

ЛНЗ Черкаси прийматиме Верес у межах поєдинку 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 30 листопада, на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні гри ЛНЗ розташувався на сьомій сходинці турнірної таблиці, набравши 18 очок у 14 зустрчах.

Верес матиме змогу обійти черкаську команду в разі перемоги. Наразі в рівненців 16 залікових балів та дев'ята позиція в чемпіонаті України.