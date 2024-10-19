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ЛНЗ Черкаси – Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 19 жовтня, 13:41
ЛНЗ Черкаси – Інгулець: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

ЛНЗ Черкаси прийматиме Інгулець у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на стадіоні "Черкаси-Арена" в однойменному місті. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти турів ЛНЗ знаходиться на сьомій сходинці в турнірній таблиці, набравши 12 залікових балів. Інгулець наразі розташувався на останньому місці в УПЛ з п'ятьма очками, таку ж кількість балів має київська Оболонь.

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Інгулець

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