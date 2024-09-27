Лівий берег – Динамо Київ: де дивитися матч УПЛ

Динамо прийматиме Лівий берег у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Київське дербі відбудеться в неділю, 29 серпня, о 18:00 на "Арені Лівий Берег".

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського очолюють турнірну таблицю, маючи 16 очок після шести зіграних матчів. Лівий берег розташувався на 11 сходинці з 6 заліковими пунктами після семи турів.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Динамо Київ з коефіцієнтом 1,29. На нічию Фавбет дає 6,00, а в перемогу Лівого берега вірить не охоче – 11,00.

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