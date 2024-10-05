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Колос – Лівий Берег: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Денис Шаховець — 5 жовтня, 15:44
Колос – Лівий Берег: де дивитися матч 9-го туру УПЛ
УПЛ

Колос із Ковалівки прийматиме київський Лівий Берег у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

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Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зазначимо, що обидві команди розташовані в другій половині турнірної таблиці. Колос, маючи 7 очок, посідає 12-те місце в УПЛ, а Інгулець із 6-ма балами йде 13-м.

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