Чорноморець прийме Оболонь, Інгулець зіграє з Карпатами у 9 турі УПЛ
УПЛ
Сьогодні, 4 жовтня, відбудеться два матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
В Одесі Чорноморець прийматиме київську Оболонь, яка минулого туру здобула свою першу перемогу у сезоні.
В іншому матчі дня зійдуться команди, які минулий чемпіонат виступали у Першій лізі. Інгулець відправиться в гості до Карпат.
Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
9 тур, 4 жовтня
15:30. Чорноморець – Оболонь
18:00. Карпати – Інгулець
Наразі таблицю чемпіонату очолює київське Динамо. "Біло-сині" разом з Олександрією мають в активі 19 очок, але завдяки кращій різниці голів посідають перше місце. Трійку лідерів замикає Полісся з 17 заліковими балами.
Чинний чемпіон України донецький Шахтар йде на четвертому місці, маючи 13 очок.