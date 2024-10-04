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Чорноморець прийме Оболонь, Інгулець зіграє з Карпатами у 9 турі УПЛ

Руслан Травкін — 4 жовтня, 07:20
Чорноморець прийме Оболонь, Інгулець зіграє з Карпатами у 9 турі УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 4 жовтня, відбудеться два матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

В Одесі Чорноморець прийматиме київську Оболонь, яка минулого туру здобула свою першу перемогу у сезоні.

В іншому матчі дня зійдуться команди, які минулий чемпіонат виступали у Першій лізі. Інгулець відправиться в гості до Карпат.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
9 тур, 4 жовтня

15:30. Чорноморець – Оболонь

18:00. Карпати – Інгулець

Наразі таблицю чемпіонату очолює київське Динамо. "Біло-сині" разом з Олександрією мають в активі 19 очок, але завдяки кращій різниці голів посідають перше місце. Трійку лідерів замикає Полісся з 17 заліковими балами.

Чинний чемпіон України донецький Шахтар йде на четвертому місці, маючи 13 очок.

Інгулець Карпати Оболонь Розклад матчів Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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