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Колос — Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 10 серпня, 09:42
Колос — Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Колос прийматиме Інгулець з Петрового в матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 серпня, о 18:00, на стадіоні "Колос" у Ковалівці.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, що в першому турі УПЛ Зоря вирвала перемогу над Інгульцем, а Чорноморець зазнав поразки від Кривбаса.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.

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