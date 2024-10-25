Карпати Львів – Оболонь: де дивитися матч УПЛ

Карпати прийматимуть київську Оболонь у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Карпати після десяти зіграних матчів розташувалися на восьмій сходинці, заробивши 12 очок. Оболонь наразі має найменшу кількість залікових балів у чемпіонаті України разом з Інгульцем – 5.