Динамо – Кривбас: де дивитися матч УПЛ
Київське Динамо прийматиме криворізький Кривбас у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться в неділю, 6 жовтня. Початок – о 18:00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.
Переглянути гру можна на телеканалі 2+2 та на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).
Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського очолюють турнірну таблицю, маючи 19 очок після семи зіграних матчів. Кривбас розташувався на 8 сходинці з 11 заліковими пунктами.
На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Динамо Київ з коефіцієнтом 1,40. На нічию Фавбет дає 5,10, а в перемогу Кривбаса вірить не охоче – 8,20.
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