Рома – Дженоа: де дивитися матч за участі Довбика в Серії А

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, прийматиме Дженоа Руслана Малиновського в межах 21 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 17 січня, на "Стадіо Оліммпіко" в Римі. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

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Підопічні Клаудіо Раньєрі після 20 зіграних матчів розташувалися на 10 сходинці турнірної таблиці, набравши 24 залікові пункти.

Дженоа розташувалася відразу за римлянами, відстаючи лише на одне очко в чемпіонаті Італії.