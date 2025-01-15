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Рома – Дженоа: де дивитися матч за участі Довбика в Серії А

Станіслав Лисак — 15 січня 2025, 16:02
Рома – Дженоа: де дивитися матч за участі Довбика в Серії А
Getty Images

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, прийматиме Дженоа Руслана Малиновського  в межах 21 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 17 січня, на "Стадіо Оліммпіко" в Римі. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Підопічні Клаудіо Раньєрі після 20 зіграних матчів розташувалися на 10 сходинці турнірної таблиці, набравши 24 залікові пункти.

Дженоа розташувалася відразу за римлянами, відстаючи лише на одне очко в чемпіонаті Італії.

Дженоа Рома Артем Довбик Руслан Малиновський

Рома

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