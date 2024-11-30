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Рома – Аталанта: де дивитися матч Серії А

Станіслав Лисак — 30 листопада 2024, 09:58
Рома – Аталанта: де дивитися матч Серії А
Getty Images

Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, прийматиме Аталанту в межах 14 туру італійської Серії А.

Зустріч відбудеться в понеділок, 2 грудня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Напередодні гри Аталанта знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись лише Наполі з різницею в одне очко.

Рома після невдалого старту сезону розташувалася на 13 позиції, маючи в активі 13 очок. Наразі в підопічних Клаудіо Раньєрі 3 поспіль поразки в чемпіонаті Італії.

Аталанта Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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