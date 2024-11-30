Рома – Аталанта: де дивитися матч Серії А

Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, прийматиме Аталанту в межах 14 туру італійської Серії А.

Зустріч відбудеться в понеділок, 2 грудня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

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Напередодні гри Аталанта знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись лише Наполі з різницею в одне очко.

Рома після невдалого старту сезону розташувалася на 13 позиції, маючи в активі 13 очок. Наразі в підопічних Клаудіо Раньєрі 3 поспіль поразки в чемпіонаті Італії.