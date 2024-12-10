Реал Сосьєдад – Динамо Київ: де дивитися матч Ліги Європи

Динамо Київ зустрінеться Реал Сосьєдад у межах шостого раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього матчу стане іспанська команда з коефіцієнтом 1,30. На нічию дають 5,40, а успіх Динамо оцінюється у 11,50.

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