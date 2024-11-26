Динамо Київ – Вікторія Пльзень: де дивитися матч Ліги Європи

Динамо Київ прийматиме Вікторію Пльзень у межах п'ятого раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться у четвер, 28 листопада, на "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

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Після чотирьох ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, залишаючись єдиною командою, що не забивала голів у турнірі. Вікторія розташувалась на 16 позиції, заробивши 6 залікових пунктів у 4 поєдинках.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього матчу стане українська команда з коефіцієнтом 2,54. На нічию дають 3,40, а успіх Вікторії оцінюється у 2,86.

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