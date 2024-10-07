Італія – Бельгія: де дивитися матч Ліги націй
У четвер, 10 жовтня, збірна Італії з футболу зіграє проти Бельгії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.
Поєдинок відбудеться на "Stadio Olimpico" в Турині. Початок — о 21:45 за київським часом.
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
За версією бейтингового оператора FAVBET збірна Італії є фаворитом протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Італії — 1,96;
- Нічия — 3,50;
- Перемога Бельгії — 4,25.
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