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Італія – Бельгія: де дивитися матч Ліги націй

Микола Дендак — 7 жовтня, 17:29
Італія – Бельгія: де дивитися матч Ліги націй

У четвер, 10 жовтня, збірна Італії з футболу зіграє проти Бельгії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.

Поєдинок відбудеться на "Stadio Olimpico" в Турині. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

За версією бейтингового оператора FAVBET збірна Італії є фаворитом протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Італії — 1,96;
  • Нічия — 3,50;
  • Перемога Бельгії — 4,25.

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