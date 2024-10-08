Збірна Чехії – збірна Албанії: де дивитися матч Ліги націй
У п'ятницю, 11 жовтня, збірна Чехії з футболу зіграє проти Албанії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Epet Arena" в Празі, Чехія. Початок — о 21:45 за київським часом.
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Нагадаємо, в одній групі з Албанією та Чехією також грають Україна та Грузія. Після перших двох турів лідерами є саме грузини, у яких 6 очок, албанці та чехи мають по 3 бали в активі після перемог над Україною, а підопічні Сергія Реброва займають останню сходинку, не набравши жодного балу.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Чехія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Чехії – 1,74;
- Нічия – 3,70;
- Перемога Албанії – 5,10.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.