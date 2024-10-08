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Збірна Чехії – збірна Албанії: де дивитися матч Ліги націй

Микола Дендак — 8 жовтня, 22:15
Збірна Чехії – збірна Албанії: де дивитися матч Ліги націй
УЄФА

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна Чехії з футболу зіграє проти Албанії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Epet Arena" в Празі, Чехія. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, в одній групі з Албанією та Чехією також грають Україна та Грузія. Після перших двох турів лідерами є саме грузини, у яких 6 очок, албанці та чехи мають по 3 бали в активі після перемог над Україною, а підопічні Сергія Реброва займають останню сходинку, не набравши жодного балу.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Чехія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Чехії – 1,74;
  • Нічия – 3,70;
  • Перемога Албанії – 5,10.

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