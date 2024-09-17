ПСЖ – Жирона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

ПСЖ зустрінеться з Жироною, за яку виступає Віктор Циганков, в межах першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у середу, 18 вересня, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Напередодні ПСЖ у домашньому матчі переміг Брест, а Жирона розгромно поступилася Барселоні.

Український ліцензійний букмекер Favbet вважає, що клуб Віктора Циганкова є явним аутсайдером протистояння:

Перемога ПСЖ – 1,44;

Нічия – 5,20;

Перемога Жирони – 7,10.

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