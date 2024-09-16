Атлетико обіграло Валенсію, Жирона Циганкова програла Барселоні в 5 турі Ла Ліги
У межах 5 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025 відбулося чотири поєдинки.
Зокрема, Жирона Віктора Циганкова розгромно програла Барселоні, а Атлетико Мадрид впевнено обіграв Валенсію. Зазначимо, що новачок "матрацників" Хуліан Альварес відзначився першим забитим голом за команду.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
5 тур, 15 вересня
Сельта – Вальядолід 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Альварес, 2:0 - 35 Іглесіас, 2:1 - 50 Моро, 3:1 - 90+1 Дувікас
Жирона — Барселона 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 30 Ямал, 0:2 - 37 Ямал, 0:3 - Ольмо, 0:4 - 64 Педрі, 1:4 - 80 Стуані
Вилучення: 86 - Торрес
Лас-Пальмас – Атлетик 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 7 Сансет, 0:2 - 30 Вільямс, 1:2 - 58 Рамірес, 1:3 - 76 Паредес, 2:3 - 83 Муньйос
Атлетико Мадрид – Валенсія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Галлагер, 2:0 - 54 Грізманн, 3:0 - 90+4 Альварес
Нагадаємо, що вчора, 14 серпня, Реал Луніна завдяки двом пенальті у матчі переграв Сосьєдад (2:0).