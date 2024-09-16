Болонья – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар завітає в гості до італійської Болоньї в межах першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане саме італійська команда з коефіцієнтом 1,91. На нічию ФАВБЕТ дає 3,55, а успіх Шахтаря оцінюється в 4,45.

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