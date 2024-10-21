Барселона – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Барселона зустрінеться з Баварією в межах третього раунду основного етапу Ліга чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 23 жовтня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане іспанська команда з коефіцієнтом 2,39. На нічию дають 3,90, а успіх мюнхенців оцінюється у 2,73.

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