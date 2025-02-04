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Мілан – Рома: де дивитися матч за вихід у півфінал Кубка Італії

Станіслав Лисак — 4 лютого 2025, 13:56
Футболіст Артем Довбик
Артем Довбик у складі Роми
Getty Images

Мілан та Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, проведуть поєдинок у межах 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу.

Зустріч відбудеться у середу, 5 лютого, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" і "MEGOPACK XL".

Нагадаємо, що переможець цього протистояння зустрінеться з Лаціо або Інтером, які гратимуть в іншому чвертьфіналі. Зустріч "орлів" на "нерадзуррі" відбудеться 25 лютого.

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