Реал Мадрид – Вільярреал: де дивитись матч 9-го туру Ла Ліги
Андрій Лунін
Мадридський Реал прийматиме Вільярреал у матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді.
Переглянути гру можна на на ОТТ-платформі MEGOGO. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Зазначимо, що у складі Реала має зіграти український голкіпер Андрій Лунін, оскільки основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа відновлюється після травми.