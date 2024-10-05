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Реал Мадрид – Вільярреал: де дивитись матч 9-го туру Ла Ліги

Денис Шаховець — 5 жовтня, 12:36
Реал Мадрид – Вільярреал: де дивитись матч 9-го туру Ла Ліги
Андрій Лунін
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Мадридський Реал прийматиме Вільярреал у матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді.

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Переглянути гру можна на на ОТТ-платформі MEGOGO. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Зазначимо, що у складі Реала має зіграти український голкіпер Андрій Лунін, оскільки основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа відновлюється після травми.

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Андрій Лунін

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