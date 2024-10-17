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Ліверпуль – Челсі: де дивитися матч АПЛ

Станіслав Лисак — 17 жовтня, 17:00
Ліверпуль – Челсі: де дивитися матч АПЛ
Getty Images

Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийматиме лондонський Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, у межах 8 туру чемпіонату.

Поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на стадіоні "Енфілд". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Дивитися трансляцію можна ексклюзивно на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Зазначимо, що мерсисайдці очолюють турнірну таблицю АПЛ після семи турів, випереджаючи Манчестер Сіті та Арсенал Олександра Зінченка на одне очко. Челсі після нічию з Ноттінгемом у шостому турі розташувався на четвертій сходинці, маючи в активі 14 очок та відстаючи від Ліверпуля на 4 залікові пункти.

Український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик провів у нинішньому сезоні 8 матчів та віддав 3 гольові передачі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Ліверпуль, на що дається коефіцієнт 1,69. На нічию можна поставити 4,35, а в перемогу Челсі букмекери вірять менше – 4,60

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