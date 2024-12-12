Арсенал – Евертон: де дивитися матч АПЛ

Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, зіграє з Евертоном Віталія Миколенка в 16 турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 14 грудня, на "Емірейтс Стадіум" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "каноніри" розташувалися на третій сходинці турнірної таблиці, заробивши 29 очок у 15 матчах. Евертон знаходиться на 15 позиції чемпіонату Англії

На думку ліцензійного букмекера Favbet, явним фаворитом протистояння є Арсенал з коефіцієнтом 1,26 На нічию дають 6,20, а успіх мерсисайдців оцінюється у 12,00.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.