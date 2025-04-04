Шахтар – Верес: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Донецький Шахтар прийматиме Верес у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 6 квітня, на стадіоні "Арена Лівий Берег", що знаходиться поблизу Києва. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар розташований на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 44 очки у 21 матчі, відставання від Динамо наразі складає 10 залікових пунктів, хоч у "гірників" і є матч у запасі.

Верес напередодні гри розташувався на 7 сходині чемпіонату України, набравши у 22 поєдинках УПЛ 29 залікових балів.