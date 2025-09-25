Українська правда
Рух – Шахтар: де дивитися матч 7-го туру УПЛ

Станіслав Лисак — 25 вересня 2025, 23:45
Рух – Шахтар: де дивитися матч 7-го туру УПЛ
Рух прийматиме донецький Шахтар у матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок запланований на неділю, 28 вересня. Зустріч відбудеться на "Арені Львів".

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після шести турів Шахтар є одним з лідерів чемпіонату, маючи по 14 очок разом із Динамо та Колосом.

Рух водночас знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці, заробивши всього 3 очки в 6 поєдинках.

