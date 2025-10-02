Полісся – Полтава: де дивитися матч 8-го туру УПЛ

Полісся зустрінеться з Полтавою в матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 4 жовтня. Зустріч пройде на "Центральному міському стадіоні Полісся" в Житомирі.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 турів Полісся входить до першої шістки турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня заробили 12 очок за цей період.

СК Полтава наразі розташувалася в зоні перехідних матчів, маючи 4 залікові бали після 7 поєдинків чемпіонату України.