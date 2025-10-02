Оболонь – Верес: де дивитися матч 8-го туру УПЛ

Верес зіграє з Оболонню у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 4 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві.

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 турів Оболонь заробила 9 очок та розташувалася на 9 сходинці турнірної таблиці. Верес водночас має на 2 залікові пункти менше та знаходиться на 12 місці в чемпіонаті України.