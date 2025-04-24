ЛНЗ Черкаси – Кривбас: де дивитися матч 26 туру УПЛ

Черкаський ЛНЗ прийматиме криворізький Кривбас у матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 26 квітня, на центральному стадіоні в Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Це буде перша гра ЛНЗ після зміни генерального директора. Замість Андрія Колісника в. о. генерального директора став Василь Каюк. Команда наразі бореться за виживання, випереджаючи зону перехідних матчів на 3 очки. У 25 турі ЛНЗ розписав мирову з Інгульцем.

Кривбас навпаки, бореться за єврокубки. Наразі підопічні Юрія Вернидуба йдуть шостими та відстають від четвертого Полісся на 4 очки. Проте у криворіжців ще є недограний матч проти Лівого берега. Минулого тижня Кривбас розгромив Зорю.