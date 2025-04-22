ЛНЗ призначив нового генерального директора

Черкаський ЛНЗ призначив Василя Каюка виконувачем обовʼязків генерального директора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Серед його обовʼязків буде зміна структури клубу та трансферна політика команди. До цього він обіймав посаду спортивного директора академії.

Напередодні свої посади втратили Андрій Колісник та Євген Тарасенко – генерального та спортивного директора клубу відповідно.

Нагадаємо, в останньому турі черкаський клуб зіграв внічию з Інгульцем.

Наразі в активі ЛНЗ 26 очок та 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі на підопічних Романа Григорчука очікує двобій з Кривбасом.