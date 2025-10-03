Кривбас – Кудрівка: де дивитися матч 8-го туру УПЛ

Кривбас зіграє з Кудрівкою в матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 5 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Гра розпочнеться о 13:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 зіграних турів Кривбас розташувався на 5 сходинці з 13 очками в активі. Підопічні Патріка ван Леувена відстають від лідируючого Шахтаря на 4 залікові пункти.

Дебютант УПЛ Кудрівка несподівано для багатьох тримається в середині турнірної таблиці. Наразі команда Василя Баранова заробила 10 очок та знаходиться на 8 позиції в УПЛ.