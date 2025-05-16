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Крістал Пелес – Манчестер Сіті: де дивитися фінал Кубку Англії

Станіслав Лисак — 16 травня 2025, 15:16
Крістал Пелес – Манчестер Сіті: де дивитися фінал Кубку Англії

Крістал Пелес зустрінеться з Манчестер Сіті у межах фінального матчу Кубку Англії з футболу сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться в суботу, 17 травня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Дивитися трансляцію матчу в Україні можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу "орли" перемогли Астон Віллу в півфіналі, а підопічні Жузепа Гвардіоли виявилися сильнішими за Ноттінгем.

Окрім того, Крістал Пелес у разі перемоги зможе кваліфікуватися до Ліги Європи наступного сезону. Манчестер Сіті водночас продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів у чемпіонаті Англії.

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