Крістал Пелес – Евертон: де дивитися матч АПЛ за участі Миколенка

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, зіграє з Крістал Пелесом в межах 25 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в суботу, 15 лютого, на стадіоні "Селхерст Парк" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

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Перед поєдинком "іриски" поділяють 14 місце з Тоттенгемом та Вест Гемом (в усіх команд по 27 очок). Але Евертон за додатковими показниками 15-й. Крістал Пелес же йде 12-м, маючи в активі 30 балів.

Нагадаємо, що вчора пройшло останнє мерсисайдське дербі на "Гудісон Парк", в якому Евертон та Ліверпуль зіграли внічию 2:2.

Одразу після фінального свистка відбулася сутичка з участю гравців обох команд. Капітан "червоних" Вірджил ван Дейк звинуватив у її провокуванні одного з одноклубників Миколенка.