Динамо Київ – Металіст 1925: де дивитися центральний матч 8-го туру УПЛ

Станіслав Лисак — 3 жовтня 2025, 19:16
ФК Металіст 1925

Київське Динамо прийматиме Металіст 1925 у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 5 жовтня. Зустріч пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 зіграних турів підопічні Олександр Шовковського мають 15 залікових пунктів. Наразі кияни мають безвиграшну серію з трьох матчів у чемпіонаті України – з Оболонню, Олександрією та Карпатами кияни зіграли внічию.

Металіст навпаки має успішну серію з 5 поспіль матчів без поразок, 4 з них харків'яни виграли, а також зіграли внічию з донецьким Шахтарем.

Динамо Київ Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

