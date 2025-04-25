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Барселона – Реал Мадрид: де дивитися фінал Кубку Іспанії

Станіслав Лисак — 25 квітня 2025, 08:02
Барселона – Реал Мадрид: де дивитися фінал Кубку Іспанії
Getty Images

Барселона та мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зустрінуться в фінальному поєдинку Кубку Іспанії.

Зустріч відбудеться в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за передплатою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL

Зауважимо, що наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 4 очки.

Мадридці напередодні зазнали поразки від Арсенала та вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, після чого головний тренер Реала Карло Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії. Пізніше з'явилася інформація, що і сам королівський клуб збирається припинити співпрацю з "доном Карло"

Головним претендентом на пост головного тренера "вершкових" є наставник Баєра та колишній гравець Реала Хабі Алонсо, який вже встиг прокоментувати цю інформацію.

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