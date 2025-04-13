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Астон Вілла – ПСЖ: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 13 квітня 2025, 11:41
Астон Вілла – ПСЖ: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів
Getty Images

Французький ПСЖ завітає в гості до англійської Астон Вілли в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 15 квітня, на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що перша зустріч між командами завершилася впевненою перемогою парижан з рахунком 3:1.

Зауважимо, що переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з лондонським Арсеналом або мадридським Реалом. У першій грі "каноніри" здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Астон Вілла Ліга чемпіонів ПСЖ

Ліга чемпіонів

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