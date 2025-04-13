Астон Вілла – ПСЖ: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ завітає в гості до англійської Астон Вілли в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 15 квітня, на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що перша зустріч між командами завершилася впевненою перемогою парижан з рахунком 3:1.

Зауважимо, що переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з лондонським Арсеналом або мадридським Реалом. У першій грі "каноніри" здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.