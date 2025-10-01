Арсенал – Олімпіакос: де дивитися матч другого туру Ліги чемпіонів

Арсенал зіграє з Олімпіакосом у межах 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбудеться сьогодні, 1 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні.

Початок гри – о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO за підписками Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність та MEGOPACK XL.

Арсенал підходить до цього протистояння у піднесеному настрої. У своєму останньому поєдинку Ліги чемпіонів "каноніри" впевнено обіграли Атлетік Більбао на виїзді з рахунком 2:0. Голи забили Габріель Мартінеллі та Леандро Троссард.

Грецький Олімпіакос у першому турі розписав нульову нічию з Пафосом на домашньому стадіоні.

Нагадаємо, український нападник Роман Яремчук у цьому матчі не зможе допомогти своїй команді, адже залишається травмованим.

Також сьогодні зіграють Барселона, ПСЖ та Ювентус. З розкладом ігрового дня можна ознаймитися за цим посиланням.