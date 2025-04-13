Де Брейне – про відхід з Манчестер Сіті: Для моєї сім'ї це буде щось нове

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне висловився про свій майбутній відхід з клубу за підсумками сезону-2024/25 та оцінив можливі наслідки для своєї сім'ї.

Слова бельгійця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я не знаю, як почуватимусь, коли піду. Я тут так довго. Для моєї сім'ї це буде щось нове та щось інше. Гадаю, вони дещо налякані та схвильовані, але ми ще не знаємо, що станеться у майбутньому", – розповів Де Брейне.

💙👋🏻 De Bruyne: “I don't know how I'm going to feel when I leave City… I've been here so long!”.



“It's going to be something different for my family. I think they're a bit scared, excited, but it's bit of an unknown because we don't know what's going to happen for the moment”. pic.twitter.com/aypnQxSgCq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2025

Хавбек перейшов у Манчестер Сіті із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.

З "містянами" Кевін 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. У 2020 і 2022 роках визнавався найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Контракт бельгійського хавбека діє до літа поточного року, він покине клуб на правах вільного агента.

Раніше повідомлялось, що клуб МЛС має першочергове право переговорів із Де Брейне.