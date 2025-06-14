Я ненавиджу програвати: Де Брейне – про свій перехід в Наполі

Атакувальний півзахисник Кевін Де Брейне поділився емоціями від переходу в Наполі, наголосивши, що він терпіти не може програвати.

Слова бельгійського футболіста наводить пресслужба чемпіонів Італії сезону 2024/25.

"Я переможець, я хочу вигравати матчі. І так було завжди, я ненавиджу програвати. У минулому сезоні команда завоювала Скудетто і буде виступати в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, разом ми зможемо створити щось хороше.



Команда хоче перемагати, вона амбітна, вона виглядає якісно зібраною, так що цей проєкт здався мені привабливим. Сподіваюся, зможу допомогти команді реалізувати амбіції. Пам'ятаю, як гамірно було, коли фанати вітали мене після прильоту на медогляд. Вони трохи божевільні! Але це добре. Думаю, я трохи уявляю, як все влаштовано в Неаполі, наскільки місто підтримує команду, і це одна з причин мого переходу", – сказав Кевін.