Наполі може віддати Де Брейне номер, під яким грав Марадона

Керівництво Наполі розглядає можливість віддати 10-й ігровий номер зірковому новачку команди, атакувальному хавбеку збірної Бельгії Кевіну Де Брейне.

Про це повідомляє CalcioNapoli24.

Під цим номером у 1984 – 1991 роках за Наполі виступав легенда клубу Дієго Марадона. Наприкінці минулого століття в клубі вирішили вивести цей номер з обігу в знак поваги до аргентинця, який приводив команду до чемпіонства в 1987 і 1990 роках.

Проте тепер у клубі можуть порушити це правило задля Де Брейне. Нагадаємо, 33-річний бельгієць перейшов у Наполі 12 червня на правах вільного агента із Манчестер Сіті, за який виступав протягом 10 років.

Де Брейне підписав із Наполі контракт на два роки. В угоді прописана опція продовження ще на рік.