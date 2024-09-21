Баварія з п'ятьма голами розгромила Вердер у 4 турі Бундесліги, Айнтрахт приймає Боруссію М

У суботу, 21 вересня, відбулися чергові матчі 4 туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Зокрема, чергову розгромну перемогу здобула мюнхенська Баварія, яка з рахунком 5:0 декласувала Вердер.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

4 тур, 21 вересня

Ганденгайм – Фрайбург 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Доан, 0:2 – 59 Гріфо, 0:3 – 65 Гріфо

Вердер – Баварія 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Олісе, 0:2 – 32 Мусіала, 0:3 – 57 Кейн, 0:4 – 60 Олісе, 0:5 – 65 Гнабрі

Уніон Берлін – Гоффенгайм 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Роте, 2:0 – 6 У Єн, 2:1 – 67 Бюлтер

Бохум – Дамштадт 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 15 Піхлер, 1:1 – 22 Беро, 2:1 – 35 Дашнер, 2:2 – 89 Мачіно

Айнтрахт – Боруссія Менхенгладбах: 0:0 (1-й тайм)

Раніше Майнц здобув непросту виїзну перемогу в матчі 4 туру Бундесліги проти Аугсбурга.