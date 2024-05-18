38 голів протягом двох годин: у Німеччині відгримів останній тур Бундесліги

У суботу, 18 травня, відбувся останній тур чемпіонату Німеччини з футболу-2023/24. Усі 9 матчів проходили одночасно.

Баєр очікувано продовжив свою рекордну безпрограшну серію до 51 матчу, Баварія епічно відала срібло Штутгарту, а Марко Ройс відзначився голом та асистом у прощальному матчі за Боруссію Дортмунд у Бундеслізі.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

34 тур, 18 травня





Гоффенгайм — Баварія 4:2 (1:2)





Голи: 0:1 — Тель 4, 0:2 — Девіс 6, 1:2 — Баєр 8, 2:2 — Крамарич 68, 3:2 — Крамарич 85, 4:2 — Крамарич 87





Боруссія Дортмунд — Дармштадт 4:0 (2:0)





Голи: 1:0 — Матсен 30, 2:0 — Ройс 38, 3:0 — Брандт 72, 4:0 — Мален 88





Баєр — Аугсбург 2:1 (2:0)





Голи: 1:0 — Боніфейс 12, 2:0 — Андріх, 2:1 — Кемюр 62





Штутгарт — Боруссія Дортмунд 4:0 (2:0)





Голи: 1:0 — Гірассі 23, 2:0 — Гірассі 31, 3:0 — Чон У Йон 75, 4:0 — Сілас 83





Уніон Берлін — Фрайбург 2:1 (0:0)





Голи: 1:0 — Голлербах 68, 1:1 — Доан 85. 2:1 — Габерер 90+2





Гайденгайм — Кельн 4:1 (3:0)





Голи: 1:0 — Дінкчі 16, 2:0 — Дінкчі 22, 3:0 — Зесса, 3:1 — Тіггес 64, 4:1 — Бесте 78





Айнтрахт Франкфурт — РБ Лейпциг 2:2 (0:1)





Голи: 0:1 — Сімонс 42, 0:2 — Шешко 46, 1:2 — Екітіке 60, 2:2 — Мармуш 77





Вердер — Бомух 4:1 (1:0)





Голи: 1:0 — Фрідль 6, 2:0 — Юнг 78, 3:0 — Стаге, 3:1 — Антві- Аджей 85, 4:1 — Шмід 88





Вольфсбург — Майнц 1:3 (1:1)





Голи: 1:0 — Паредес 18, 1:1 — Груда 24, 1:2 — ван ден Берг 72, 1:3 — Буркгардт





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