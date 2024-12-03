Баварія без Ноєра поступилася Баєру та вилетіла з Кубку Німеччини

Сьогодні, 3 грудня, відбулися 4 матчі в межах 1/8 фіналу Кубку Німеччини 2024/2025 з футболу.

Зокрема, мюнхенська Баварія в меншості, після вилучення Мануеля Ноєра, зазнала поразки від Баєра та другий рік поспіль покинула турнір на ранній стадії. Минулого року мюнхенці поступилися Саарбрюкену на стадії 1/16 фіналу.

Також сенсацією стала Армінія з 3 ліги Німеччини, яка зуміла обіграти Фрайбург.

Кубок Німеччини 2024/2025

1/8 фіналу, 3 грудня

Армінія – Фрайбург 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Ланнерт, 2:0 - 36 Каніа (пен), 2:1 - 63 Грегорич, 3:1 - 81 Оппі

Регенсбург – Штутгарт 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Мійо, 0:2 - 19 Чейс, 0:3 - 61 Вольтемаде

Баварія – Баєр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Телла

Вилучення: Ноєр 17'

Вердер – Дармштадт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Юнг

Завтра, 4 грудня, відбудеться ще 4 матчі в 1/8 Кубку Німеччини, в яких визначаться останні чвертьфіналісти турніру.